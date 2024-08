Avgangselever og elevråd:

Ungdom kan lage egne tradisjoner. Elevrådet bør samarbeide med avgangsstyret for et godt skolemiljø. Avgangsstyret kan få støtte fra skolen og kommunen, og sørge for at alle kan delta. Feiringen bør være respektfull og uten press.

Foresatte:

Foresatte bør delta på møter og støtte en inkluderende feiring. De bør være tydelige voksne og tilgjengelige for ungdommen. Foreldre må bygge felles samhold og si nei til grupper innad i russemiljøene.

Skolen:

Skolen og elevrådet bør samarbeide om et rettferdig valg av avgangsstyret og støtte inkluderende, rusfrie og gratis arrangementer. Skolene må tilrettelegge for arrangementer på skolens område. Ha en kontaktperson for avgangselevene.

Skoleeier:

Skoleeier kan samarbeide med skoler og ungdomsråd for en inkluderende feiring. De bør opprette nettverk for kontaktpersoner og gi skolene veiledning.

Kommunen:

Kommunen bør samarbeide med skoler for en trygg feiring på et felles sted for alle. Å bidra med midler slik at russefestivalen ungdommen ønskes gjennomføres. Tilby lokaler, invitere næringsliv til samarbeid, og ha en kontaktperson for skolene.

Politikernes muligheter:

Politikere kan støtte ungdomsarbeid, sette en nasjonal dato for feiringen, og gi midler til billigere arrangementer. De bør vurdere lovverk og gi ungdom mer kontroll over feiringen. Forby tiltak som skaper utenforskap og vedta støttende ordensregler. Jobbe med å kontrollere markedsaktørene i større gra og hindre ulovlig markedsføring.

Forslaget til handlingsplan er laget i samarbeid med Elevorganisasjonen, ungdomsråd, tidligere avgangselever, alle fylkeskommuner, KS, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, helsesykepleiere, KORUS, SLT-koordinatorer, elev- og mobbeombud, Kronprinsparets fond, Blå Kors, Voksne for Barn, Human-Etisk Forbund, og tusenvis av ungdommer over hele Norge.