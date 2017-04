Russen ga over 100 russekort til Thomas

21 år gamle Martiniussen la i forrige uke ut et Facebook-innlegg, der han spurte om å få tilsendt russekort i posten. Han har Cerebral parese, og har derfor problemer med å komme seg ut. På tross av dette har han samlet russekort siden han var liten.

Torsdag fikk han besøk av russ fra Greåker, St. Olav og Kalnes videregående skole i Sarpsborg. Med seg hadde de flere hundre russekort, i tillegg til andre russeeffekter.

Marie Nicolaysen som går på Greåker videregående forteller at de ville besøke han, i stede for å bare sende i posten.

– Vi ville vise oss frem for han, slik at hvis han hadde lyst til å stille noen spørsmål eller se oss i virkeligheten så er vi her for han. Vil ville også vise at vi støtter han i hans kamp om å skaffe seg russekort, forteller hun.

Ble «tagget» på Facebook

GLAD GUTT: Thomas Martiniussen har CP og sitter i rullestol. Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

Hun forteller at hun oppdaget Facebook-innlegget fordi hun ble «tagget» av en venninne.

– Da kom ideen om at dette var noe vi ville gjøre for Thomas. Så det gikk veldig fort fra vi så det, og frem til vi engasjerte elevene på skolen, sier hun.

Assistenten til Thomas, Mathias Larsen, forteller at responsen på Facebook-innlegget har vært enorm.

– Det har nok kommet inn en tre-fire hundre kort til sammen. Så det begynner å hope seg opp, sier han, før kortene fra Sarpsborg-russen kom med i tellingen.

Knuser gammel rekord

Den tidligere rekorden til Martiniussen i innsamlede kort var 600 kort.

– Han samler de i permer. Så han har vel cirka 2000 kort, i en fire-fem permer. Så nå er det vel på tide å kjøpe seg nye, for rekorden blir nok slått i år, fortsetter Larsen.

Også Ingerid Engh fra St. Olav videregående syns det var hyggelig å besøke Thomas.

– Det er hyggelig å gjøre noe koselig for andre i russetiden. Vi er ikke bare slemme, og da liker vi å bevise det, sier hun.