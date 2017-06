RSL: – Nå må flypassasjeravgiften vekk

Ryanair tok av fra Moss lufthavn Rygge for siste gang for nesten sju måneder siden. Neste avgang kommer ikke i år, heller ikke neste år. Men året etter det igjen.

Kanskje.

Framdriftsmessig ser det for risikabelt ut og prøve å få til en nyåpning i 2018, sier Espen Ettre, som sitter i driftsselskapet RSL's styre. Kapitalforvalterne Jotunfjell Partners skaffet seg eierskapet av flyplassen i april.

– Vi ser mars-april, altså sommerprogrammet for 2019, som det tidspunktet som er mest realistisk, sier Ettre.

I tillegg må to ting skje for at det skal bli ny lufthavntrafikk til og fra Rygge, slik han ser det:

Flypassasjeravgiften må avvikles, og lavprisselskap må etablere seg på Rygge igjen.

– I den formen flypassasjeravgiften er nå, som en fiskalavgift, så må den etter vår vurdering avvikles. Og vi er nødt til å ha en basis med lavprisselskaper som flyr til Europa fra punkt til punkt. Det viser alle analyser.

Det førstnevnte er også i tråd med det Ryanair selv har sagt.

– Hvis avgiften reverseres i framtiden, så gjenåpner vi basen, sa Ryanairs kommersielle direktør David O'Brien på selskapets pressekonferanse 1. juni 2016.

Fylkets politikere lover også å sørge for at forretningsfolkene holder sine ord.

– Vi er som terriere på denne saken. Vi gir oss ikke før den avgiften er borte, sier fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen.

Både Høyre og Arbeiderpartiet har sagt at de ønsker flypassasjeravgiften bort. Østfold fylkeskommune vil følge opp at de holder det de har lovet.

I så fall kan Stortinget ha gode nyheter. Ifølge Aftenposten er det nå politisk flertall for å fjerne avgiften.