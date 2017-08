Rømmer fra mosjonsgigantene: – Overdose av moralsk pekefinger

– Det har vært en gullalder for mosjonsløp og konkurranser. Den ser ut til å ha nådd toppen og gått litt ned, sier professor Gunnar Breivik ved Norges idrettshøgskole.

Sist uke kom nyheten om at Birken opplever en nedgang på 80 prosent i antall deltagere siden toppåret i 2011.

En gjennomgang NRK har gjort tyder på at det ikke bare er dette arrangementet som sliter.

Tabellen under viser hvordan de største rittene for terrengsykling, Birken på ski og Oslo maraton har en påfallende lik utvikling. Deltakerantallet stuper målt mot det arrangørene oppgir som sitt beste år.

SER ENDRING: Professor Gunnar Breivik ved Norges idrettshøgskole. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Enten følger mosjonsløpene den generelle trenden der aktiviteten har nådd en foreløpig topp, og at den så flater ut eller går ned. Men det kan også hende at det har blitt for mye konkurranser, sier Breivik.

– Mister folk til sofaen

Til helgen arrangerer Thor Fagereng Grenserittet mellom Strömstad og Halden for 19. gang. Han har sett tendensen til at folk vender terrengsykling ryggen i flere år, men er likevel overrasket over hvor fort deltakerantallet stuper.

– Unge mennesker vil ha mindre målebånd og stoppeklokke, og de vil ha mer opplevelse og eventyr, sier Fagereng som en mulig forklaring.

NEDTUR: I 2004 spratt Thor Fagereng champagnen da de nådde 2100 deltakere. I år synes han et slikt tall er skuffende. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Han ser likevel ikke bort fra at det kan komme nye bølger – også innen syklingen.

– Spenningen i fremtiden er når den neste oppgangen kommer, hva den bygger på, og hvilke type arrangement som kommer, sier han.

– Opprør?

Når nordmenns mosjonsvarer er blitt målt over tid, har pilene pekt oppover gjennom 2000-tallet både i undersøkelsen til Norsk Monitor og til Statistisk sentralbyrå.

Nå har trenden snudd, og folk mosjonerer mindre enn før. Dermed er tendensene for det generelle aktivitetsnivået ikke ulik den for deltakelse i mosjonskonkurranser.

En Ipos-undersøkelse gjengitt i Aftenposten tyder dessuten på at nordmenn er litt mindre opptatt av å spise sunt enn tidligere.

Spørsmålet er om gullalderen for norsk helsefokus kan være over.

– Kanskje har vi fått en overdose av den moralske pekefingeren fra myndighetene om at vi skal spise og leve sunt. Kanskje folk nå gjør opprør? spør Breivik.

Håper ikke på nedtur

Linda Granlund i Helsedirektoratet mener ski-, løpe- og sykkelbølgen har vært bra, men at hverdagsmosjonen er enda viktigere i et folkehelseperspektiv.

– Vi må få de som er ganske inaktive til å være litt aktive. Da lokker man ikke med Birken, men med å gå til butikken og de små tingene, sier Granlund, som er direktør i seksjonen for folkehelse.

Hun håper å unngå at nordmenn slutter å mosjonere.

– Risikoen for de store folkesykdommene er mindre hvis man spiser sunt og er fysisk aktiv, sier hun.