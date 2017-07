Rocky Lekaj klar for FFK

Tidligere Kristiansund-spiller Rocky Lekaj er FFKs neste nye spiller. Lekaj har takket for seg i Kristiansund og skrevet under på en kontrakt med FFK ut 2018. – Det er godt å komme hit. En stor klubb som jeg har visst lenge at har et stort engasjement rundt seg, sier Lekaj til klubbens hjemmesider.