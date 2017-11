Ringte politiet – fengselsinnsatt svarte

– Vi pleier å ringe til politiet hver morgen når vi kommer på vakt, men i dag var det noen andre en politiet som tok telefonen, forteller John Petter Nordbø som jobber som journalist i Smaalenenes Avis.

John Petter Nordbø kunne forteller leserne til Smaalenenes Avis om den litt spesielle telefonsamtalen. Foto: Maria Bjørgan/Smaalenenes Avis

Han skrev selv om den litt spesielle hendelsen.

Avisen holder til i Indre Østfold, og hver morgen ringer en av avisens ansatte til politiet for å høre om det har skjedd noe spesielt i løpet av natten som avisen bør nevne.

Begge ringte politiet

Vanligvis er det en operasjonsleder på operasjonssentralen til Follo-politiet som pleier å ta telefonen. Men denne morgenen var det en annen som svarte i andre enden av telefonlinjen.

– Jeg forstod raskt at det var noen rart, for det hørtes ut som den som var i andre enden også hadde forsøkt å ringe til noen. Det viste seg at det var en innsatt i Trøgstad fengsel som også hadde prøvd å ringe politiet, forteller Nordbø.

Hos politet forstår de ikke helt hva som har skjedd. Operasjonsleder Steffen Øvstedal hos Follo-politiet sier at han aldri har opplevd noe lignende før.

– Dette synes jeg bare er helt merkelig. Vi må jo bare tro på at han har ringt riktig nummer, men hvordan dette kan ha skjedd, det forstår jeg ikke, sier Øvstedal til NRK.

Nordbø i Smaalenenes Avis forteller at en mulig forklaring han fikk fra operasjonssentralen var at de kan sette opp samtaler, og at det kan ha vært en feiltasting hos sentralen som gjorde at samtalene ble koblet sammen.

– Tror ikke det vil skje flere ganger

For Nordbø ble det i hvert fall en morsom historie han kunne fortelle leserne av avisen.

Her, i Trøgstad fengsel, endte telefonsamtalen som egentlig skulle gått til Follo-politiet i Ski. Foto: Espen Torgersen / NRK

– Jeg og den innsatte diskuterte lenge hva som kunne ha skjedd, og han sa jeg burde skrive sak om dette, så da gjorde jeg det. Jeg tror politiet vet hva de gjør, og dette var jo ikke et nødnummer. Jeg tror ikke dette vil skje flere ganger.

– Den innsatte hadde ingen nyhetstips til deg?

– Jeg hadde jo håpet han hadde et tips til en sak, men det hadde han dessverre ikke, ler Nordbø.