Rev i filler kart for å kvitte seg med VM-frustrasjonen

– Det er som om Aksel Lund Svindal skulle stille i storslalåm i stedet for i utfor, sier Anne Margrethe Hausken Nordberg for å illustrere hvordan det er å løpe mellomdistanse i orientering når man egentlig er best på langdistanse.

Fredag avsluttet hun enormt, og var fattige to sekunder fra bronsemedalje på mellomdistansen under VM i orientering. Hun var klart best av de norske. At det skjedde i en alder av 43 år, og bare et år etter at hun fødte barn nummer tre, var det langt fra alle som hadde trodd.

Nordberg mener hun i tillegg løp «feil» distanse.

Rev i stykker kartet

I månedsvis hadde hun gledet seg til langdistansen, og tenkt at det var her hun hadde best muligheter. Men så bommet hun i et testløp tidlig i sommer.

For fem uker siden fikk hun beskjed om at landslagsledelsen hadde vraket henne fra favorittdistansen, og i stedet satt henne opp på den halve distansen. Den hun altså sammenlikner med å kjøre storslalåm for en utforspesialist.

Etter å ha deppa et døgn, bestemte hun seg likevel for å gå helhjertet inn for å klare det umulige: En VM-medalje på mellomdistanse.

Hun endret treningen og drillet målbevisst alt som er spesielt med en mellomdistanse. Likevel innrømmet hun i målområdet etter mellomdistansen at løpet hun aldri fikk være med på har kvernet i hodet hele tiden.

– Vet du hva? Det siste jeg gjorde før jeg dro til arenaen i dag, var å finne frem et kart over løypa fra langdistansen. Jeg rev det opp i sikkert 20–30 biter og kastet det i søpla. Så snørte jeg sammen søppelposen og kastet den ut av rommet mitt, sier Nordberg.

Anne Margrethe Hauske Nordberg ble tatt igjen av gullvinner Tove Alexandersson tidlig i løpet, men knuste likevel svensken på de siste kilometerne. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Omdiskutert

Hun ga tidlig klar beskjed til lagledelsen om hva hun syntes om vrakingen. Samtidig er hun tydelig på at det er utøvernes ansvar å løpe seg inn på laget.

Selv valgte hun for eksempel å stå over verdenscupløp tidlig i sommer slik at hun ga seg selv færre muligheter til å kvalifisere seg. Hun er også klar over feilene hun gjorde i det avgjørende uttaksløpet.

– Hele distansekabalen har vært omdiskutert. Det skaper litt uro, for man kunne jo lure på om de hadde trukket lodd. Men de har sine kriterier. Noen ganger treffer de gull med uttaket, så dette må vi tåle, sier Nordberg.

Forstår frustrasjonen

Landslagstrener Birgitte Husebye har stor forståelse for at Nordberg ble skuffet.

– Vi knuser noens drømmer i slike uttak og forstår at utøverne får en knekk, sier hun.

Husebye lot seg imponere av løpet Nordberg fikk til fredag, og også av jobben veteranen har lagt ned de siste ukene. Hun forteller at hele opplegget rundt landslaget skal evalueres grundig etter sesongen, og at det også gjelder uttakskriteriene.

På spørsmål om hun nå i ettertid mener Nordberg burde løpt mellomdistansen, svarer hun slik:

– Vi tok ut laget basert på kriteriene vi hadde, og jeg har hatt troa på laget. Vi får evaluere etter mesterskapet for å se om vi kunne gjort noe annerledes.