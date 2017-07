Restriksjoner for vanning i Råde

Det er nå satt inn vanningsrestriksjonene for Råde kommune. Grunnen skal være at noen boliger som ligger høyt har opplevd dårlig vanntrykk eller har mistet alt vannet. Det betyr at det ikke lenger er lov til å vanne med ubetjent slange, spreder og bruk av dryppvanningsslange er heller ikke lov. Det er tillatt å vanne med kanne og håndholt slange. Mer informasjon om vannrestriksjonene finnes på Råde kommunes hjemmesider.