Renvasket etter ett år

20 år gamle Magnus Andre Johansen var stemplet som drapsmann i ett år, men denne uken ble han renvasket da saken ble trukket av aktor etter bare tre timer i Borgarting lagmannsrett. Johansen var involvert i en dødsulykke på Skårasletta i 2015 og ble dømt for uaktsomhet i trafikken, men har hele tiden hevdet sin uskyld. Saken ble trukket mot at Johansen aksepterte et forelegg på ti tusen for feil lysbruk og noe for bredt brøyteskjær på traktoren han kjørte da ulykken inntraff, det skriver Fredrikstad Blad.