Rektoren: – Nå må vi sørge for å ta vare på barna

– Dette er veldig, veldig tøft. Nå er det viktig at vi står sammen. Det var mange hundre ute og lette etter gutten i går kveld. Nå er det veldig stille her.

Det flagges på halv stang ved Askimbyen skole onsdag morgen. Foto: Werner Winlund/NRK

Rektor Tone Kjenæs ved Askimbyen skole var tidlig på plass på skolen onsdag morgen. Hun fulgte leteaksjonen etter en sju år gammel elev ved skolen tett gjennom natten.

Gutten ble meldt savnet klokken 19.30 da han ikke kom hjem etter skolen.

Like etter midnatt bekreftet politiet at letemannskapene hadde funnet den unge gutten død i Folkeparken omtrent hundre meter fra skolen.

Politiets teori er at gutten hadde ligget flere timer i det delvis islagte vannet da han ble funnet.

Den sju år gamle gutten ble funnet av dykkere i dammen i Folkeparken natt til onsdag. Foto: Freddie Larsen

Åpner gymsalen

Askimbyen skole har litt over 300 elever, to av dem er guttens søsken. Onsdag morgen forberedte de ansatte ved skolen seg på å ta imot guttens medelever.

– I dag kommer elevene på skolen og går direkte til klasserommene sine. Der vil de bli ivaretatt av kontaktlæreren sin. Gymsalen er også åpen for voksne, foreldrene til barna på skolen, søsken, besteforeldre og naboer. Den er åpen for alle i dag, sier Kjenæs.

Rektor Tone Kjenæs ved Askimbyen skole forteller at lærerne var tidlig på plass på skolen for å ta imot barna. Foto: Werner Winlund/NRK

Rektoren forteller at de ansatte ved skolen ringte foreldrene til alle elevene ved skolen tirsdag kveld. I dag samlet skolens ansatte seg tidlig for å forberede seg på møtet med elevene.

– Det er viktig at vi er her på barnas premisser, vi skal ta vare på barna i dag. Vi skal fortelle om hva som har skjedd. I gymsalen er det rom for å tegne, spille litt musikk eller spille fotball, sier hun.

Også kommunens kriseteam er på skolen, og tilgjengelig for alle som trenger noen å snakke med.

– De fleste på skolen vet om hverandre. Nå må vi ha fokus på å ta vare på barna og ta vare på hverandre. Jeg tenker også mye på hvordan vi kan hjelpe og støtte familien. De har var dypeste medfølelse, sier rektoren.