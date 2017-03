Rekordtrener vil ha regelendring: – Parodisk

SLITEN: Sparta-trener Lenny Eriksson skrek «jobb hjem!» til spillerne av gammel vane. Men til slutt orket ikke gutta hans å stå imot lenger. Foto: Dyveke Wedel / NRK

– Når det blir fem overtidsperioder burde man kanskje gå over til tre eller fire spillere. For det blir litt parodisk i det lange løp, sier Sparta-trener Lenny Eriksson.

Mandag ettermiddag møtte han og laget i Sparta Amfi etter nattens kraftanstrengelse. Kampen som startet klokken 18 var ikke ferdig før Storhamars Joakim Jensen avgjorde kampen klokken 02.33.

Dermed hadde spillerne holdt det gående i 217 minutter og slått en verdensrekord som har stått siden en NHL-kamp i Detroit i 1936. Den forrige rekorden var på 176 minutter.

Vil se på regelverket

Så lange kamper er mulig fordi kamper i ishockey-sluttspillet avgjøres etter prinsippet «første målet vinner» dersom det står uavgjort ved full tid.

I ordinære seriekamper er det også spilleforlengelse, men da spilles det med tre utespillere på hvert lag i stedet for fem som er normalt. I tillegg er spilleforlengelsen kun i fem minutter før kampen tvinges til en avgjørelse gjennom straffeslag.

Eriksson mener at færre spillere på banen øker sjansen for å få en avgjørelse.

Nå tar også idrettsutøvernes fagforbund NISO til orde for å se på regelverket.

– Vi vil ta en runde med alle tillitsvalgte og hører om de har noen forslag eller innvendinger på hvordan overtidssystemet er per dags dato. Så får vi eventuelt sende et skriv til forbundet på vegne av spillerne, sier informasjonsmedarbeider Dan Nygård til P4.

– Får ikke overtidsbetalt

NISO-talsmannen, som også spiller ishockey hos Spartas erkerival Stjernen, mener at hensynet til spillernes helse bør vurderes, og at så lange kamper som den mellom Storhamar og Sparta øker faren for skader.

– Én til to perioder overtid før vi tyr til straffeslag og får en avgjørelse, vil kanskje være fornuftig. Men det blir bare spekulasjoner fra min side. Vi får nå først se hva spillerne har å si, sier Nygård.

Dagen derpå merker Sparta-spillerne godt at de har vær gjennom noe ekstraordinært. I motsetning til enkelte av kollegene, skulket Eirik Børresen jobben i dag. I stedet har han brukt tiden siden kampen til å spise og sove.

Det er nemlig ny kamp allerede tirsdag kveld.

– Dessverre får jeg ikke overtidsbetalt for så lange kamper, sier Børresen og ler.

LITT SLITEN: Spartas Eirik Børresen var ikke klar for jobb mandag morgen. Han håper likevel å være spilleklar til kampen mot Storhamar tirsdag kveld. Foto: Dyveke Wedel / NRK