Rekordmange bitt av huggorm

I løpet av juni mottok Giftinformasjonen 105 henvendelser om bitt av huggorm, mot 52 i juni i fjor. De har som oppgave å rådgi folk om forskjellige typer forgiftninger.

– Vi har fått veldig mange henvendelser i år og det er definitivt så langt et rekordår i antall hoggormbitt, sier avdelingsdirektør Mari Tosterud i Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Kjeld Henrik Ophus er vant til å komme tett på huggormene. Han driver et forskningsprosjekt der han merker huggorm og gjennomfører ultralyd for å se om ormen er med barn.

Ikke huggorm-år

Han avkrefter at det er huggorm-år i år.

Kjeld Henrik Ophus jobber selv med huggorm, og vet hvordan han skal håndtere den. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– Det stemmer ikke, for det er ikke år med mer orm enn andre. Det har vært veldig fint vær, og vi beveger oss mer ute på svaberg og i busklandskaper. Det er i akkurat slike områder ormen liker seg. Så det er ikke ormen som er mer aggressiv, det er bare det at vi går mer inn i huggormens habitat, forteller han.

Huggormen er den eneste giftormen vi har i Norge. Giften er sjeldent farlig for mennesker, men hvor alvorlig forgiftningen blir avhenger av blant annet hvor på kroppen man har blitt bitt.

For barn, eldre, personer med generell dårlig allmenntilstand og personer som bruker noen typer blodtrykksmedisiner, er det nødvendig å kontakte lege.

– Kontakt noen som kan flytte den

I ett av tre huggormbitt blir det ikke sprøytet inn gift. Tosterud forteller at det ikke er alle som ser ormen når de blir bitt.

– Noen opplever plutselig en akutt smerte. Så får de øye på de karakteristiske to prikkene med ca. 3–9 millimeters avstand og så ringer de oss, sier Tosterud som legger til at det har vært flere tilfeller av folk som har måttet ha langvarig behandling på sykehus i år, sier hun til NTB.

Huggormen liker seg på varme steder, og oppholder seg også gjerne på stranda. Foto: Vera Wold / NRK

For å unngå å bli bitt sier Ophus at man bør holde seg unna vegetasjon som gjør at man ikke kan se hvor man tråkker. Ellers gjelder det bare å være oppmerksom.

– Ormen vil alltid prøve å rømme hvis den kan. Men hvis vi oppsøker eller følger etter den, så kan den prøve å bite oss. Man må ikke løfte den, for det er ikke lov. La ormen være i fred, og er den i et område der mye mennesker oppholder seg så kan du prøve å kontakte en huggormentusiast som kan flytte den vekk til et annet sted.