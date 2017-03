Rekordkampen fikk dem over dammen

– Vi så Sparta på ESPN (amerikansk TV-sportsnettverk) hjemme, og at de spilte den lengste kampen noen gang. Så vi måtte ta en tur hit og sjekke dem ut, sier Anthony Stipcak. Og så tenkte vi at da kan vi like godt se nordlyset også.

– Dette er den første dagen vår i... Strassburg? Sarpsborg?

– Det er en flott by. Alle har vært så gjestfrie. Sportspuben har vært veldig hjelpsomme med å få dette til. Alt har vært fantastisk, sier Charles.

– De tok faktisk av seg skjortene og ga oss dem! Helt utrolig, legger Anthony til.

Angrer ikke på turen

De to amerikanerne har vært hockey-interesserte hele livet. Da Pittsburgh Penguins vant sine første to Stanley Cups på 90-tallet var Anthony fire år gammel, og har vært hockeyinteressert siden da. Deres første periode med norsk ishockey er målløs, men de to angrer ikke et sekund på at de har tatt turen over dammen.

– Spillet er morsomt og hardt. Vi kommer aldri så nærme selve spillet i en amerikansk ishall, så lyden er høy og fansen er så morsomme, sier Charles.

– Ja, fansen er den store forskjellen fra hjemme. De skråler og heier hele tiden, legger Anthony til.

De to heiet selvsagt på Sparta, men det gikk nok ikke helt som de og hjemmepublikummet ville til slutt: