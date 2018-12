Fredag før julehelgen dro nordmenn bankkortet 8,9 millioner ganger og det ble handlet for nesten 4 milliarder kroner på en dag.

Det gjør akkurat denne dagen til den mest innbringende for handelsstanden her i landet noensinne.

– Betalingskortene ble benyttet flere ganger under Black Friday i år, men beløpet vi handlet for har aldri vært høyere, sier pressesjef i Nets i Norge, Stein-Arne Tjore.

Men også torsdag og lørdag var store handelsdager. Hver av de tre dagene hadde mer enn åtte millioner kortkjøp. Totalt ble kortene dratt frem 25,4 millioner ganger disse dagene.

— Kortene er benyttet til å handle varer og tjenester for ca 10,9 milliarder kroner i løpet av disse dagene. I forhold til samme datoer i fjor er dette en økning på 4,2 prosent i antall kortkjøp, og 4,7 prosent i forhold til omsetningen med betalingskortene, forteller Tjore.

Stint av folk på julemarkedet på Oslos paradegate Karl Johan før jul. Årets julehandel toppet seg med omsetningsrekord på fredag 21. desember. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Øker stadig

De siste årene har desembertallene gått jevnt og trutt oppover, viser tall fra Nets og BankAxept.

2010 : 48 milliarder

: 48 milliarder 2013 : 50 milliarder

: 50 milliarder 2015 : 55 milliarder

: 55 milliarder 2017: 62,9 milliarder

Hovedorganisasjonen Virke anslår at nordmenn i år kommer til å handle for 58,5 milliarder kroner, eller 11.000 kroner per person, i løpet av desember.

Frem til og med lørdag var summen oppe i 53 milliarder kroner.

Nesten utsolgt julebok

Handlelysten i førjulstiden har også vært godt nytt for selgere av gatemagasiner.

Frank Bjarne Hansen (56) har en strategisk god plass for salg av gatemagasinets julebok, «Møtet».

Gatemagasinselger Frank Bjarne Hansen har fast plass for salg av juleboka «Møtet», som selges i flere norske byer denne jula. På en time selger han ti bøker og er storfornøyd. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Han står øverst i bakken fra Jernbanetorget i Oslo mot Domkirken, i strømmen av mennesker som haster forbi på vei til julehandel.

– Jeg har solgt ni julebøker på en times tid!, sier han oppglødd til en kollega som kommer forbi.

I juleboka forteller 35 mennesker om viktige personlige møter de har hatt i sine liv. Boka er et samarbeid mellom gatemagasinene Erlik Oslo, Megafon i Bergen, og Sorgenfri i Trondheim.

«Møtet» har blitt trykket opp i et ekstra opplag for å møte etterspørselen, sier daglig leder for Erlik Oslo, Erlend Dahlhaug Paxal.

– Det har virkelig vært en fin desember for våre selgere. Vi nærmer oss at hele opplaget på 87.000 eksemplarer av juleboka er solgt når vi nå går inn i den siste salgsdagen før jul.