Regjeringen legger syv nye togstrekninger ut på anbud

– Erfaringen fra de to første konkurransene om trafikken på Sørlandsbanen og på strekningen i nord er gode. Togtilbudet blir minst like bra som i dag, samtidig som staten skal bruke vesentlig mindre skattepenger på å kjøpe togtilbud enn før, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Samferdselsminister Jon Georg Dale mener konkurranseutsettingen som har vært til nå har vært vellykket. Foto: Ingvild Ulset / NRK

Jernbanedirektoratet orienterte tirsdag om at følgende syv togstrekninger nå skal konkurranseutsettes:

L1 (Spikkestad-Lillestrøm)

L2 (Stabekk-Ski)

L21 (Stabekk-Moss)

L22 (Skøyen-Mysen)

R20 (Oslo S-Halden)

L3 (Oslo S-Jaren)

R30 (Oslo S-Gjøvik)

Tildelingen av kontrakt for togtilbudet vil etter planen finne sted høsten 2021, mens trafikken starter opp i desember 2022, samtidig som Follobanen åpner.

Vant anbud

Det er mindre enn et år siden det ble kjent at svenske SJ skal drive Nordlandsbanen, mens britiske Go Ahead vant konkurransen om å drive Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. De lovet å drive strekningene billigere enn Vy gjør i dag.

Først i desember starter selskapene å kjøre i Norge, men samferdselsministeren er likevel positiv.

– Det er all grunn til å holde god fremdrift i konkurransen, sier Dale.

Konkurranseutsettingen er imidlertid omstridt. Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) mener det er ideologien som er avgjørende.

– Ingen av konkurranseutsettingene er satt i verk, så jeg lurer på hvilke erfaringer samferdselsministeren har gjort seg? Tvert imot ser vi at erfaringen fra andre land er at slik konkurranseutsetting har ført til mer kaos, sier Øvstegård.

Trøblete strekning

Det er noen av landets mest trafikkerte og trøblete strekninger som nå skal konkurranseutsettes.

Den siste tiden har det vært svært mye problemer med trafikken på Østfoldbanen, og i sommer har det vært kjørt buss for tog på grunn av vedlikeholdsarbeid på linjene. I tiden etterpå har hver tredje togavgang fra Halden til Oslo S vært forsinket. Nesten fem prosent av togavgangene har blitt innstilt.

Sist uke skapte også uværet problemer.

Øvstegård har ingen tro på at et nytt selskap som driver av banen vil utgjøre noen forskjell for pendlerne.

– Den eneste forskjellen er at når toget ikke går, så kommer en ansatt med en annen logo, kanskje fra et kinesisk eller britisk selskap. Flere selskaper vil kun gi mer kaos, og gjør ingen ting med den slitte infrastrukturen, sier han.

– Norsk jernbane på billigsalg

Transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Sverre Myrli synes konkurranseutsettingen har gått for raskt.

Sverre Myrli (Ap) tror privatisering av jernbanen er en dårlig idé. Foto: Trond Vestre / NRK

– Norsk jernbane er på billigsalg, og det er veldig synd. Jeg hadde trodd at regjeringen kunne ta en pust i bakken og evaluert det de så lang har gjort, som har høstet kritikk fra mange hold.

Han har heller ikke tro på at private selskaper kan fikse togtrøbbelet på Østlandet.

– Jernbanen er et offentlig anliggende. Vi burde heller ha videreutviklet Vy og laget et ordentlig moderne transportselskap, bygd flere nye jernbanelinjer og modernisert det vi har.