Ikke østersmottak på Fjordfisk

Det er ikke aktuelt for Fjordfisk å etablere mottaksanlegg for stillehavsøsters. Det sier daglig leder Kurt Allan Hansen. Østfold og Vestfold fylkeskommuner arbeider nå for å finne løsninger på hva som skal gjøres med denne østersen som sprer seg raskt i Oslofjorden.