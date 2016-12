Ved 23-tiden lille julaften merket en av beboerne at det brant i naboleiligheten og varslet brannvesenet.

– Det er tre leiligheter i bygningen. I første etasje var det en beboer som hadde satt på en smultgryte for å bake smultringer. Deretter hadde hun gått ut av leiligheten og glemt den. Det ble en ordentlig brann. Den kunne utviklet seg til totalskade, sier Gisle Sveen operasjonsleder ved Follo politidistrikt.

Rødglødende kokeplate

Røykdykkere tok seg inn i leiligheten og fant smultgryten på en rødglødende kokeplate.

– Mens vi var på stedet kom kvinnen tilbake. Hun forklarte seg og var smertelig klar over hva som hadde skjedd, fortsetter Sveen.

Naboen som varslet brannen fikk i seg noe røyk og ble kjørt til legevakt for sjekk. Huset fikk omfattende brannskader, ifølge politiet.

Den kvinnelige beboeren som glemte smultgryta kommer til å bli anmeldt og få et forelegg etter hendelsen.

Brann i batteripakke

Vet ettiden natt til julaften fikk brannvesen og politi melding om nok en brann, denne gangen i en enebolig i Elvestadveien i Hobøl.

Mannen i huset ringte brannvesenet for å melde at han hadde våknet av røykvarsleren og slukket brannen selv med et pulverapparat, men brannvesen og politi rykket likevel ut.

Det hadde brent i en boks med batterier som kan brukes til for eksempel fjernstyrte biler. Beboeren tok esken og la den ut på tunet etter at han hadde slukket brannen.

– Da vi kom fram var det ikke noen brann lenger. Men når det har brent i batterier er det fare for at det har blitt utviklet giftige gasser så paret som bodde i huset måtte finne et annet sted å sove og mannen som hadde slukket brannen, ble kjørt til legevakt for kontroll, avslutter Sveen.