Reagerer på ungdomsvold: – Hvor er foreldrene til disse barna?

– Når jeg ser bildene og videoene som NRK har vist, så spør jeg meg hvor foreldrene til disse barna er? sier statssekretær Kristoffer Sivertsen i Justisdepartementet.

Han reagerer sterkt på saken om at et yngre barn og unge deltar i grove slåsskamper i de største Østfold-byene. Politiet mener barn helt ned i niårsalderen har vært involvert.

Samme dag som NRK skrev om denne voldskulturen, møttes to ungdomsgjenger til en ny slåsskamp i en park like ved en barneskole i Fredrikstad sentrum.

Politiet mener slåsskampen var avtalt på forhånd og at det var et fåtall av ungdommene som sloss.

Resten skal ha vært til stede for å fyre opp stemningen og filme det som skjedde. Det gjør slåssingen til et typisk eksempel for voldsbruken politiet og forskerne nå ser mer av.

Wiborg: – Foreldrene må ta større ansvar

Nylig gikk justisminister Jøran Kallmyr ut og etterlyste nye og kraftigere tiltak mot unge lovbrytere. Nå sier statssekretæren hans at også foreldrene må komme tydeligere på banen.

– Det er viktig at foreldrene tar dette på alvor og prater med barna sine. Dette er ikke akseptabelt, sier Kristoffer Sivertsen.

Han får støtte fra sin partikollega i Frp, Erlend Wiborg.

– Barn i alle aldre må lære seg at handlingene deres får konsekvenser. Så må man selvfølgelig tilpasse konsekvensene ut fra barnets alder. Men foreldrene må ta langt større ansvar, sier han.

– Må justere kursen

Ifølge voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk har vold blant ungdommer gått i bølger. Siden 2016 har hun sett en vekst i voldsbruk. Selv om spredning via sosiale medier ikke er nytt, mener hun det er en del av bildet.

Stortingspolitiker Freddy André Øvstegård fra SV er klar på at slik voldsbruk er uakseptabelt.

– Voldelige miljøer vokser frem og blir spredt på tvers av landet via sosiale medier. Det fører til utrygghet på skolene våre. Slikt skal vi ikke ha det. Nå må vi justere kursen for å hindre at slike ting skjer, sier han.