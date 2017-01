Reagerer på prishopp

Elbilforeningen reagerer sterkt på at elbilsatsene på ferga mellom Moss og Horten steg med over 270 prosent fra nyttår. I statsbudsjettet for 2015 ble det bestemt at elbiler skulle takseres som motorsykkler på fergestrekninger med autopass, noe som ble innført på Bastøferga fra nyttår.