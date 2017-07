Raseriutbrudd i retten

En 37 år gammel mann ble sendt til Halden fengsel da han ikke klarte å oppføre seg under et fengslingsmøte. Rumeneren, bosatt i Fredrikstad, skrek ut ukvemsord og sparka i gulvet da han ble begjært varetektsfengsla i fire uker. Han er siktet for 49 poster, og erkjente seg skyldig i 17 av dem.