Ransoffer fikk bruddskader

To personer sitter i arrest i Halden, etter et voldelig ran onsdag. Offeret ble ranet hjemme og banket opp, og behandles på sykehus for bruddskader. Alle er kjente for politiet, og knyttes til et belastet miljø i byen, sier krimsjef Mona Bergseth. De to ble pågrepet i går, og avhøres i dag.