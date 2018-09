Ranet Rema 1000 med sokker på hendene

Flere politipatruljer rykket ut til Rema-butikken, som ligger på Evjekaia i Fredrikstad sentrum, etter at ransmeldingen kom inn torsdag ettermiddag.

– En person kom inn i butikken og truet den som satt i kassa med en hammer. Raneren fikk med seg noen tusen kroner, men det er foreløpig ikke eksakt talt opp, sier politiets innsatsleder på stedet, Stig Øvergård til NRK i 18-tiden.

Innsatsleder Stig Øvergård forteller at raneren truet betjeningen med en hammer. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Også en hundepatrulje ble sendt til stedet for søk.

Personen som gjennomførte ranet var kledd i en sort Adidas joggedress og hadde på seg en gul/grønn ryggsekk.

– Vedkommende forsøkte å skjule ansiktet og hadde også sokker på hendene. Raneren forlot stedet raskt, og vi har foreløpig ingen formening om hvem det er, sier Øvergård.

Flere patruljer rykket ut til butikken i Fredrikstad sentrum etter melding om ran. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Traumatisk opplevelse

Det var tre personer som var på jobb i butikken da ranet ble gjennomført. Innehaveren av butikken har valgt å holde stengt ut dagen av hensyn til de ansatte.

Raneren var kledd i en sort joggedress og med en ryggsekk. Foto: Politiet

– Det sier seg selv at dette er en traumatisk opplevelse, særlig for den som satt i kassa og ble truet. Ranet virker absolutt som at det var planlagt, forteller innsatsleder Øvergård.

Politier har gjennomført åstedsundersøkelser og avhør på stedet og har også sendt ut overvåkningsbilder av raneren.