Ran i Trøgstad

Rema 1000 på Skjønhaug i Trøgstad ble ranet like før klokka 23.00 i går. Det skriver politiet på Twitter. En mann med kniv forsvant fra stedet med et mindre pengebeløp og røyk. Han beskrives som en høy og tynn person av utenlandsk utseende som snakker gebrokkent, sier innsatsleder Per Olav Tjore til Smaalenenes Avis.