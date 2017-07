Skuffet over jernbanevedtak

Leder i «Aksjonsgruppa Bedre Byutvikling Moss», Jonathan Parker, er skuffet over svaret fra Kommunaldepartementet som fastslår at reguleringsvedtaket for jernbanen gjennom Moss er gyldig og endelig. – De svarer ikke en gang på spørsmålene vi stilte, sier Parker.