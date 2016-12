Rådmannen byttes ut i varslersaken

Leder av kommunesektorens etiske råd Thora Aasland, mener det er det riktige å gjøre.

– Det er en stor verdi at den som skal granskes ikke selv gjør det, men at det finnes regler som gjør at man setter inn en nøytral person. Det er klokt av ordføreren å sette inn en person som ikke er berørt eller involvert i det som skal granskes, sier hun.

Granskingen skal blant annet undersøke om de som varslet om kritikkverdige forhold i regulering og teknisk drift, har blitt utsatt for gjengjeldelse, mobbing og trakassering. Nåværende rådmann Ole Petter Finess, har erklært seg inhabil fordi han har vært involvert i saken.

Ordfører Jon-Ivar Nygård har foreslått en erfaren fagmann fra Oslo kommune. Foto: Camilla Næss / NRK

Ordfører Jon-Ivar Nygård har foreslått fagsjef Nils Holm fra Oslo kommune som setterådmann. Han har 24 års erfaring som kommunalsjef og har vært med å behandle 500 varslingssaker i Oslo kommune.

– Jeg har lang erfaring med slike saker. Da jeg ble spurt, sa jeg ja til det, sier han.

Han har aldri hørt om at det har vært nødvendig å leie inn en rådmann i en varslersak.

– Jeg har ikke vært inne slik tidligere og jeg kjenner ikke til andre saker hvor det har vært varsel mot rådmann som har ført til at man har oppnevnt ekstern setterådmann. Det kan selvfølgelig være tilfelle, men jeg tror ikke det er veldig vanlig, sier han.

Frykter ikke flere bindinger

Varslersaken i Fredrikstad har sitt utspring i Teknisk drift. Nå blir saken gransket fra alle hold. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Nåværende rådmann, Ole Petter Finess, har selv jobbet to år i Oslo kommune som avdelingsdirektør for byutvikling i Oslo. Ordfører Nygård mener det ikke har noen betydning for saken.

– Det faller på sin egen urimelighet å tenke at det er noen bånd mellom han og Ole Petter Finnes, sier han.

– Hvorfor er det så fjernt å spørre om det?

– Oslo kommune er en av landets aller, aller største bedrifter. Hvis man har jobbet i samme bedrift og ikke hadde mulighet til å håndtere denne saken, så tror jeg det blir rimelig håpløst, sier han.

Holm sier selv han ikke kjenner rådmannen i Fredrikstad og ikke har hatt noen kontakt med han så vidt han vet.