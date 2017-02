Problemer for Østberg

Mads Østberg fikk en dramatisk dag i Rally Sweden. Først fikk han 50 sekunder tidsstraff for å ha kjørt ut for sent ut fra service. Senere på dagens første fartsetappe løsnet bakvingen på bilen i nesten 200 km i timen, forteller teamet i en pressemelding. Dette førte til at Østberg valgte å ikke kjøre dagens siste fartsetappe, noe som ga ytterligere tidsstraff. Før morgendagens etappe ligger Østberg på 20. plass, ti minutter bak lederen.