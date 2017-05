Det er fergene Bastø IV og Bastø VI som inntil videre er ute av drift. De første avgangene som ble innstilt med Bastø VI mandag morgen var klokken 6.45 fra Horten og klokken 7.30 fra Moss.

Klokken 11.30 var det fremdeles minimum en times ventetid i både Moss og Horten.

– Dette var en tøff start på mandagen, det er bare å beklage til alle reisende som havnet i denne situasjonen i dag. Det er fryktelig trist og jeg har vondt av de som må vente. Det er mange som skal rekke ting, sier Bastø Fosens kvalitetssjef Georg Steintveit til NRK.

– Uheldig

Det er lange køer på fergekaiene i både Moss og Horten. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Ifølge Steintveit skal det være en oljelekkasje i hovedmotoren til Bastø IV. Lekkasjen er inne i båten, så oljen lekker ikke ut i sjøen.

På Bastø VI er det problemer med å få koblet inn propellen.

– Det er to individuelle feil som har oppstått, så det er tilfeldig at det skjedde samtidig. Men det er helt klart uheldig, forteller han.

Problemene kommer på et svært ugunstig tidspunkt, ettersom Oslofjordtunnelen også er stengt.

På Østfold-siden av fjorden har det i lange perioder stått helt stille i trafikken fra kaia i Moss og helt ut til E6 - en strekning på drøyt 4 kilometer.

Les også:

Trafikkartet til Google viste at det var store problemer og lange køer i gjennom Moss sentrum i 10.15-tiden mandag formiddag. Køene strekker seg helt ut til E6. Foto: Skjermdump/Google Maps

– Barnesykdom

Like etter klokken 08.00 snakket NRK med Kjell Ivar Brodahl som skulle ta ferga fra Moss til Horten. Han hadde da ventet på kaia i 20 minutter - med beskjed om å vente i minst en time til.

– Det er sjelden det er to ferger ute av drift samtidig. Men det føles som at det er én ferge innstilt hele tiden. Det er stort sett de to nye fergene som har stått. Man blir jo irritert, for jeg skal jo på jobb og det sitter folk og venter på andre siden av fjorden, fortalte Brodahl.

Kvalitetssjef Georg Steintveit ved Bastø Fosen sier at han har forståelse for at pendlerne blir irriterte.

Begge de to fergene som hadde problemer mandag morgen er helt nye. Men Steintveit slår fast at de nye fergene ikke har vært dårlige kjøp - til tross for flere tekniske problemer.

– Absolutt ikke. Det er ofte en del barnesykdommer med nye fartøy, jeg synes egentlig at vi har vært ganske heldige i forhold til hva vi kunne forvente. Den siste tiden har det også vært en kraftig reduksjon i antall feil.

Har reserveferge

Bastø Fosen ber reisende sjekke oppdaterte rutetider på fergeselskapets nettsider.

Seks båter trafikkerer fergesambandet Horten-Moss, alle med kapasitet for 600 passasjerer og rundt 200 biler.

I tillegg har fergeselskapet en reserveferge med kapasitet for 399 passasjerer og 115 biler.