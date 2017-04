Prestisjepris til Jøtul

Østfoldbedriften Jøtul ble kåret til årets eksportbedrift under Designindustrikonferansen 2017. Det skriver Pressenytt for Norsk Industri møbel+interiør i en e-post. Juryen skriver i begrunnelsen at «bedriften har utviklet seg til en global markedsleder, etablert i 43 land på seks kontinenter. Nøye tilpasning til lokale markeders behov er en viktig del av Jøtuls internasjonale suksess. Bedriften har utviklet produkter som er teknologisk i toppnivå og kaprer markedsandeler i et fallende marked».