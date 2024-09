– Dette er nå en hellig skog. Det er for å beskytte det livet som er der, sier Ellen Hageman.

Nylig dro hun til Fredrikstad for å vigsle Toftebergskogen. Skogen er planlagt nedbygd til fordel for industri.

Prosjektet kan bli et av de største naturinngrepene i Norge.

Hageman mener vi står i en alvorlig naturkrise og at det å vigsle en skog sender et sterkt signal.

– Jeg tror at det kan skape en bevissthet om at det finnes noen grenser som mennesket allerede har overskredet i forhold til naturen og som vi ikke kan fortsette med.

Hun mener dette er et virkemiddel biskopene i kirken bør ta i bruk.

Vårt Land og Fredriksstad Blad har tidligere omtalt saken.

NRK har vært i kontakt med utbyggers presserådgiver. De ønsker ikke å kommentere saken.

Liturgi for Toftebergskogen i Fredrikstad Du trenger javascript for å se video.

Har vært med i aksjoner

Hageman er også miljøaktivist i Extinction Rebellion (XR) og er tidligere dømt for å ha lenket seg fast til en tankbil i forbindelse med en miljøaksjon på Sjursøya. Hun har også deltatt i andre aksjoner.

Tidligere har hun også holdt begravelse for en skog der det skulle bli bygget motorvei. Hun er også styremedlem i Rødt Midt-Telemark.

Hagemann mener ikke at kirken skal blande seg inn i politikk, men at kirken er forpliktet til å peke på negativ utvikling.

– Jeg tror helt ærlig at veldig mange mennesker kan ha den opplevelsen av at naturen er hellig. Dette er en måte å helliggjøre et spesielt område for å beskytte det området mot vandalisering, ødeleggelse og død.

– Støtter intensjonen

– Jeg vil ikke gi Ellen voksenkjeft for at hun har gjort det, sier Kari Mangrud Alvsvåg.

Hun er biskop i Borg bispedømme. Alvsvåg vil ikke gi et tydelig ja- eller nei-svar på om hun støtter vigslingen av skogen.

BISKOP: Biskop i Borg bispedømme Kari Mangrud Alvsvåg etter en debatt om vigslingen i Fredrikstad. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Dette er ikke en vigsling som følger en liturgi som vi gjør i kirken. Hun gjør jo dette for å symbolisere at naturen har en verdi og er hellig i seg selv. Intensjonen om det å verne om naturen støtter jeg.

Alvsvåg mener det er en gjerning som hjelper oss å forstå at vi ikke kan gjøre hva som helst med naturen.

– Vi trenger alle krefter, både de som går veldig langt frem og gjør både symboltunge ting som vekker oss opp, og vi trenger de som handler gjennom systemene og vi trenger å stå sammen for å få endring.

DEBATT: Det ble gjennomført en debatt om vigslingen hvor flere deltok. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Kan vigsling være et grep for å bevare naturen? Absolutt. Hellige naturområder skal stå i fred Det har jeg ingen mening om Nei, stat og kommune avgjør om naturen skal røres eller ikke Vis resultat

Bra med høylytte meninger

– Er hun miljøaktivist eller er hun prest? Og går det an å være begge deler på likt?

Det er det store spørsmålet, mener Fredrik Andersen som er filosof og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Han sier han skjønner at noen kan reagere på rolleblandingen. Samtidig synes han det er fint at en prest som mener noe om miljøvern, mener det høyt.

Filosof Fredrik Andersen mener prester må kunne ha tydelige meninger om miljøvern. Foto: Høgskolen i Østfold / NMBU

– Jeg ser ikke noe problem med det i det hele tatt. Jeg ser i hvert fall ikke noen motsetning i å være medlem av kirken og tro på Gud, og å synes det er greit at vi har en fungerende natur.

Andersen sier vigslingen av skogen handler om et verdispørsmål, og lurer på hva vi skal med kirken om de som jobber der ikke skal mene noe om nasjonale verdier.

– Hva skal de drive med hvis de ikke skal delta i politiske spørsmål om verdisaker? Da kan de starte idrettsforening i stedet, det er mye morsommere.

Politikerne i Fredrikstad skal etter planen ta endelig stilling til Viken Park i løpet av det neste halvåret.