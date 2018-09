Mannen i 50-årene skulle bare ta noen glass vin kvelden før en stor konfirmasjonsgudstjeneste. Det endte i Fredrikstad tingrett, der presten erklærte straffskyld for kjøring i påvirket tilstand.

Det var i sommer at han drakk rødvin med kjæresten via FaceTime. I forklaringen til retten forteller han at han drakk fra en kartong, og derfor ikke var helt sikker på hvor mye han hadde drukket.

Presten forklarte at han avsluttet samtalen før midnatt da han ville være tidlig ute til gudstjenesten dagen etter.

Den avgjørelsen ble dyr da han ble vinket inn av politiet under en promillekontroll. Det ble utført en utåndingsprøve som viste 0,58 promille.

Erkjente synd

Da politiet presenterte resultatene av utåndingsprøven for mannen erkjente han straffskyld på stedet.

I sin forklaring forteller presten at han hadde flere muligheter til å kjøre omveier rundt promillekontrollen, men at han trodde han var edru etter alkoholinntaket dagen før og hadde derfor ingen grunn til å unngå kontroll.

Retten legger til grunn at mannen ga en uforbeholden tilståelse og han får derfor 14 dagers betinget fengsel. I tillegg må han betale en bot på 20.000 kroner og ble fratatt føreretten i 12 måneder.

Mannen jobber ikke lenger som prest.

NRK har vært i kontakt med mannen som ikke ønsker å kommentere saken.