Minnestund i Rygge kirke

Rygge kirke holder i dag åpent for dem som ønsker å tenne lys for ofrene etter 22. juli og for Alexandra Nilssen som ble drept på en hytte i Flå i Hallingdal denne uken. Sokneprest i Rygge, Tor B. Andersen Osberg, sier det har vært en god del innom. – Folk har kommet både i anledning 22. juli og fordi de har mistet Alexandra. Det var også viktig å åpne nettopp denne kirken fordi det er her seremonien til Alexandra skal finne sted om en uke, sier han.