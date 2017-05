– Med mye pollen i lufta og litt fukt på veien når det kommet nedbør, så kan det fort bli glatt. Det er ikke noe heldig for MC-førere eller syklister, sier distriktsleder i Trygg Trafikk, Paal-Gunnar Mathisen.

KJØRELÆRER: Einar Lie jobber som kjørelærer på Onsøy trafikkskole i Fredrikstad. Han har selv opplevd å skli på pollen i veien. Foto: Petter Larsson/NRK

Og at det kan bli glatt bekreftet kjørelærer Einar Lie.

– Det er ikke noe kul følelse, altså. Du tenker bare at nå går det i dass.

Utsatt på to hjul

MC-kjørelæreren prøver å forberede elevene sine på alt de kan komme over i trafikken. Og det å miste veigrepet på grunn av pollen blandet med regn er en av tingene man må tenke på.

– Det er som å kjøre berg og dalbane også forsvinner sikkerhetsbeltet, forklarer Lie.

Man er utsatt når man kjører på to hjul i trafikken. Bare i maimåned har fire motorsyklister dødd i trafikken i Norge, ifølge Trygg Trafikk. I tillegg kommer alle de små og større ulykkene med motorsykler.

STOR RISIKO: Enkelte tar for stor risiko i trafikken, mener distriktsleder i Trygg Trafikk, Paal-Gunnar Mathisen. Foto: Trygg trafikk

– Noen tar kanskje litt for stor risiko i forhold til ferdighetene sine, det kan bidra til at man havner i en ulykke eller har et uhell, mener Mathiesen i Trygg Trafikk.

– Kjør etter forholdene

Kjørelæreren minner om at alle, uansett kjøretøy, må kjøre etter forholdene. Men som motorsyklist må man være forberedt på alt, hele tiden.

– Du sitter på to hjul og er ganske ubeskyttet. Det er ikke som en bil med fire hjul, man har ikke et svært bur rundt seg. Det er viktig å tenke på, sier Lie.