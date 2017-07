Men ett klart «Ja!» fra Frp får ikke Redningsselskapet på forslaget sitt. Partiet tar forbehold om at et sertifikat ikke skal koste skjorta.

– Skal man få gjennomslag for dette, må man sørge for at det ikke koster noe særlig med penger. Det må være enkelt og smidig for folk, sier Ulf Leirstein (Frp) til NRK.

18. mai ble vannscooterne sidestilt med andre fritidsfartøyer, da den nasjonale vannscooterforskriften ble opphevet. Redningsselskapet frykter høy fart vil føre til flere ulykker og har fremmet et forslag om at dagens båtførerprøve enkelt kan utvides med en praktisk del, og utstedelse av et eget hurtigbåtsertifikat.

PRAKTISK: Frp Østfolds stortingsrepresentant Ulf Leirstein mener forslaget er en god idé, hvis prislappen blir riktig. Foto: Pétur Nielsson / NRK

Leirstein mener det er en god idé, dersom det gjøres på en måte som er praktisk for folk.

– Det må ikke nødvendigvis være et eget førerkort som koster 15.000 kroner. Det er litt viktig. Vi ønsker at folk i Norge skal kunne bruke sjøen.

Arbeiderpartiet ønsker forslaget velkommen

Arbeiderpartiets Stein Erik Lauvås er derimot uforbeholdent positiv, og sier at dersom ikke Redningsselskapet hadde foreslått det, så hadde han gjort det selv.

– Et slikt forslag tror jeg er riktig, nødvendig og bra. Jeg håper at Redningsselskapet legger frem et forslag så fort som mulig, sier Lauvås.

POSITIV: Stein Erik Lauvås (Ap) mener forslaget fra Redningsselskapet er så riktig og viktig, at han selv ville ha foreslått det. Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Redningsselskapet sier høy fart og høy akselerasjon er risikofaktorer som gjør at de foreslår dette. Lauvås tror en løsning fort kan komme på plass.

– Det handler om sikkerheten til vannscooterføreren, og ikke minst alle andre som er på, i og ved sjøen. Dette må vi ta på alvor. Vi har allerede innført en båtførerprøve, så dette burde ikke være noen stor sak å få til på en fornuftig måte, avslutter stortingspolitikeren.