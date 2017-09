Politikere kan bli stående uten jobb: – Verst for familien

Reddet rullator-mann fra å drukne

To forbipasserende fikk reddet en mann som falt i Vesterelva i Fredrikstad sentrum tidlig i ettermiddag. Mannen brukte en elektrisk rullator, if fikk ifølge politiet et hjul på utsiden av en steintrapp, og rullet ned i vannet. De to hjelperne er utvilsomt dagens helter, skriver politiet på Twitter.