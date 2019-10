Politiker frykter togstans: – Nå er det vår tur!

– Jeg forstår at grunnforholdene kan være vanskelige, men vi må holde fremdriften. Her må vi bevilge nok penger til å finne de beste løsningene. Nå er det vår tur i Østfold! sier stortingspolitiker Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap).

I statsbudsjettet skriver regjeringen at det ikke er «aktuelt å gå videre med prosjektet i dets nåværende form». Det har fått Waagen til å spørre samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om regjeringen vurderer å skrote konseptet for Østfoldbanen.

Foreløpig har ikke Dale svart på Waagens skriftlige spørsmål i Stortinget, men da VG spurte Dale om han kunne love at det ble både togstasjon i Råde og utbygging av dobbeltspor gjennom Fredrikstad, svarte han slik:

– På det tidspunktet vi er nå, kan vi ikke love noe som helst.

20 milliarder dyrere

I 2018 fortalte Bane Nor at de hadde avdekket svært dårlige grunnforhold der de planla å legge dobbeltsporet. Først gjaldt det områdene nord for Fredrikstad, men senere fant de liknende problemer også på strekningen mellom Fredrikstad og Sarpsborg. De justerte opp prisen med 20 milliarder kroner.

Bane Nor prøver å gjøre prosjektet billigere, og nylig skrev de at det er mulig å spare en halv milliard på ikke å bygge ut Råde stasjon. De lanserer også muligheten for ikke å bygge dobbeltspor helt til Fredrikstad.

Nyhetene om de dårlige grunnforholdene gjennom Østfold har gitt samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) hodebry. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Svaret fra statsråden blir viktig. Vil han nå kaste alle baller i lufta og se på alt på nytt? I så fall bekymrer det meg, sier Waagen.

Forstår folks usikkerhet

Hun får støtte av flere stortingskollegaer i Østfold. Ingjerd Schou (H) er «svært bekymret» for hva som skal skje, og klokken 10 mandag har hun kalt inn Østfold-politikere og næringsliv til et lukket møte.

– Når man ikke kan bygge der man hadde tenkt på grunn av grunnforholdene, så må man se på andre trasevalg. Da er det viktig at særlig politikerne ikke blir hverandres verste fiender. Vi må ha et samspill som ikke gir enda flere grunner til utsettelse, sier Schou.

Ole André Myhrvold (Sp) mener det er for tidlig å si om for eksempel Råde stasjon skal bygges, men er klar på at samferdselsministeren bør komme med en rask anbefaling.

– Det er ikke rart folk som bor langs linja føler seg usikre, sier Myhrvold.

Freddy A. Øvstegård (SV) mener dobbeltsporet er så viktig at man ikke kan tolerere utsettelser.

– Det er åpenbart at problemene som har dukket opp gjør prosjektet vanskelig. Men vi må ikke jekke ned ambisjonene. Jeg er redd dette skyver prosjektet ut i skyggenes dal, sier han.