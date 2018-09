Politiet: - Skofterud hadde promille da hun krasjet

– Hun hadde en verdi høyere enn det som er tillatt ved føring av båt, det vil si høyere enn 0,8 i promille. Politiet kommer ikke til å opplyse offentligheten om den eksakte promillen, sier politiadvokat ved Arendal politistasjon, Unni Guldberg i pressemeldingen.

Skofterud var på vei fra Arendal til hytta på Tromøya da ulykken skjedde natt til 29. juli. Det var kjæresten som meldte henne savnet da hun ikke kom hjem til hytta.

En fullsatt Eidsberg kirke tok farvel med den tidligere langrennsstjernen 9. august. Kirken, som har 450 plasser, var helt full. Det ble satt opp skjermer utenfor som overførte seremonien.

Marit Bjørgen, Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Kristin Størmer Steira var med på å bære kisten. Alle var lagvenninner av Vibeke Skofterud på langrennslandslaget.

Les også: Pengene strømmer inn til Skofteruds minnefond

En fullsatt Eidsberg kirke tok farvel med Vibeke Skofterud 9. august. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Vet ikke årsaken

Politiet opplyser at obduksjonsrapporten tyder på at Skofterud døde umiddelbart av skadene hun pådro seg i sammenstøtet, men at de ikke kan slå fast hva som var årsaken til ulykken.

Den tidligere langrennsstjernen Vibeke Skofterud ble 38 år gammel. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det blir kun spekulasjoner å si noe om årsak til ulykken. Hun var alene da det skjedde, det var mørkt og siktforholdene var dårlig. Hun var i tillegg påvirket av alkohol med verdier høyere enn det som er tillatt etter småbåtloven. Alle disse momentene kan ha vært medvirkende årsaker til den tragiske ulykken, sier Guldberg.

Skofterud, som fra 2001 til 2015 var en av Norges fremste langrennsløpere med en rekke internasjonale meritter, ble 38 år gammel.