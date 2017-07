Politiet stiller i gatene til tross for demonstrasjonsforbud

Politiet skal neste helg øke beredskapen i Fredrikstads gater. Dette i forbindelse med at politiet har lagt ned forbud mot demonstrasjonsplanene fra både Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM) og Foreningen for kjønns - og seksualitetsmangfold (FRI) tidligere i sommer.

– Det kommer til å bli mer politifolk i gatene enn folk er vant til, sier politistasjonssjef i Fredrikstad, Ivar Prestbakken.

Følger utviklingen

Dette bestemte politiet i et møte onsdag denne uken. Prestbakken sier politiet ikke har fått noe informasjon som tyder på at noen uønskede situasjoner vil oppstå, men at de likevel øker beredskapen for å være på den sikre siden.

– Vi er redde for at folk ikke skal følge avslagene og vedtakene vi har kommet med. Skulle situasjonen derfor bli en annen enn vi tror, må vi være klare. Folk skal føle seg trygge, sier han.

Den nordiske motstandsbevegelsen ble i slutten av mai gitt muntlig tillatelse til å avholde en demonstrasjon i Fredrikstad 29. juli – med begrunnelse i at ytringsfriheten står sterkt i Norge. Men etter å ha hentet inn mer informasjon, valgte politiet å forby demonstrasjonen på grunn av faren for «alvorlig forstyrrelse av ro, orden og lovlig ferdsel».