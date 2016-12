Drosjesjåfør kjørte med promille

En drosjesjåfør er dømt til fengsel i 36 dager, etter at han ble stoppa med over to i promille i Moss i midten av august. I tingretten ble det lagt vekt på at mannen var på jobb da han ble tatt. Han mister også førerkortet i to år og må betale en bot på 25.000 kroner. Dommen er gjort betinget, forutsatt at mannen gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.