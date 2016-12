Ikke funnet folk i vannet

Politiet har ikke funnet noen etter at det ble funnet et råk ved Hemnestangen. Det sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, avdeling Follo. – Vi fikk melding om dette i 12-tiden og satte straks i gang en aksjon. Dykkere har ikke funnet noen, men vi frykter at noen har gått gjennom isen, sier han.