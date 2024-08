Mannen skal ha lagt kvinnen i bakken.

– Hun ble truet, og fikk skåret opp tightsen sin, opplyser operasjonsleder i politiet, Tom Sandberg.

Mannen løp så fra stedet.

I dag søkes det med hund i området. Politiet ber folk holde distanse slik at spor ikke blir ødelagt.

Ønsker tips

Videre ber politiet om tips fra folk i området som kan ha observert noe av interesse for saken. Carlberg-skogen i Moss er et populært turområde for lokale.

Spesielt ønsker politiet å komme i kontakt med de som skal ha hjulpet kvinnen etter hendelsen.

Mannen, som enda er på frifot, er trolig mellom 16 og 25 år.

– Han er av utenlandsk opprinnelse, men snakket norsk, sier Sandberg.

Politiet fikk varsel om hendelsen 21:28.

Kvinnen skal ha fått mindre fysiske skader, men er preget av situasjonen, ifølge politiet.