Politiet om trusseltelefon: – Det skulle skytes mot de handlende

– To samtaler ble ringt inn til to forskjellige personer i det offentlige. Hovedtrusselen var mot kjøpesenteret. Det skulle skytes mot de handlende, sier operasjonsleder Terje Norang i Østfold-politiet like før klokken 21.

Det var ved 15-tiden tirsdag ettermiddag at politiet plasserte ut væpnede vakter ved inngangen og på taket av Mosseporten kjøpesenter.

Like etter kom det også melding om at to andre kjøpesentre i regionen samt rådhuset i byen også ble bevoktet av væpnet politi.

Vaktene var plassert ved de fire stedene en drøy time før de ble fjernet litt over klokken 16.

Væpnet politi står tirsdag ettermiddag vakt utenfor rådhuset i Moss. Også kjøpesenteret Mosseporten er bevoktet. Foto: Privat

Truet ordfører: – Går inn på meg

TRUET: Ordfører Tage Pettersen i Moss er en av dem som har blitt truet. Foto: Espen Torgersen/NRK

Mens aksjonen pågikk kontrollerte politiet folk på vei ut og inn fra kjøpesenteret. Samtidig ble folk bedt om å holde seg unna dersom de ikke måtte være der.

På innsiden pågikk imidlertid handelen mer eller mindre som normalt.

Tirsdag ettermiddag bekreftet Moss kommune at ordfører Tage Pettersen var omfattet av truslene. Han ønsker ikke å kommentere saken, men tirsdag kveld skriver han om episoden på sin Facebook-side.

– Slike situasjoner går inn på en og de jeg har rundt meg, men det står bra til med alle sammen og pulsen er tilbake til normalen.

– Ingen er pågrepet

Lokalavisen Moss-Avis meldte tidligere i kveld at en person som sitter fengslet i Litauen knyttes til truslene. VG skriver at en person er pågrepet i Litauen.

Politiet avviser dette.

– Vi jobber fortsatt med å finne ut hvorfra trusselen kom og hvem som har ringt. Vi vet det ikke sikkert, sier operasjonsleder Norang til NRK like før klokken 21 tirsdag kveld.

– Flere medier skriver at en person er pågrepet. Stemmer det?

– Ingen er pågrepet. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere noen personer. Vi må holde flere muligheter åpne, sier Norang.

– Tror bare en person sto bak

Etter at politiet avsluttet det bevæpnede vaktholdet ved tre kjøpesentre og rådhuset i Moss, har de ikke hatt noen ekstra beredskap.

Det begrunner Norang slik.

– Beslutningen går på at man konkluderer med at det ikke er noen reell trussel.

– Betyr det også at dere er trygge på at det bare er én person som står bak dette?

– Ja, sannsynligvis er det ett menneske, sier han.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fortalte til NRK tirsdag ettermiddag at de er orientert om trusselsituasjonen, men at de overlater til lokalt politi å etterforske.

Det lokale politiet har også kontaktet Kripos.

– Kripos har også kontaktet politiet i utlandet, sier Norang.