– Fredrikstad er en uteby som mange kommer til. Når de skal hjem på kvelden, er det noen som benytter seg av pirattaxier, sier ordenssjef Inge Jensen i Fredrikstad-politiet.

De siste fire ukene har politiet infiltrert miljøet i byen ved å overvåke Facebook. Etter aksjonen har de anmeldt 21 personer, skriver Fredriksstad Blad.

– Ni av førerne ble tatt på fersk gjerning. Resten ble avslørt gjennom Facebook. Vi har også hentet inn bankutskriftene til personene, sier Jensen til NRK.

En av sjåførene som har blitt avslørt, er en 29 år gammel mann som har tjent 140.000 kroner de siste åtte månedene.

Mannen hadde verken løyve eller førerkort.

– Han var aktiv på en Facebookgruppe. Vi kjørte rett og slett og ventet på mannen og dem han skulle hente. Det var en enkel affære for oss, sier Jensen.

Ordenssjef Inge Jensen hos politiet i Fredrikstad forteller at flere pirattaxisjåfører har blitt anmeldt den siste tiden. Foto: Christopher Oulie/NRK

– Takk for turen

Flere av de anmeldte sjåførene har lagt ut beskjed på Facebook om at de kjører til ulike tider. Når politiet har sjekket disse tidene opp mot bankutskriftene, har de sett at sjåførene har fått flere overføringer på mellom 100 og 300 kroner på de aktuelle kveldene.

– I enkelte tilfeller har overføringen vært fulgt av beskjeder som «tusen takk for turen». Da blir det vanskelig å bortforklare seg, sier Jensen.

Også i Kristiansand har politiet satt søkelyset på pirattaxikjøring. Flere personer er dømt til bøter og inndragelse av førerkortet, og antallet piratdrosjer har sunket fra om lag 100 i 2016 til halvparten i fjor.

Politiførstebetjent Jan Kåre Eriksen tror politiaksjonene har virket avskrekkende på sjåførene.

– Vi håper etter hvert at markedet vil falle bort ved at folk velger lovlig transport, sier Eriksen.

Anmeldte administrator

I Fredrikstad har også administratoren av en Facebookgruppe med 11.000 medlemmer blitt anmeldt.

Styreleder Thomas Jacobsen er glad for at politiet har satt inn støtet mot pirattaxiene i Fredrikstad. Foto: Derek Bateman/NRK

Styreleder Thomas Jacobsen i Taxisentralen mener gruppa har fungert som en ulovlig taxisentral.

– Vi anmeldte en person for kriminell virksomhet. Vi mener at han har vært limet og administratoren for en ulovlig taxisentral, hvor biler er satt i trafikk og hvor man ikke har betalt skatt eller hatt papirene i orden, forteller han.

Sletter gruppe

Administratoren av gruppa sier at meningen var at folk kunne hjelpe hverandre hjem, ikke at noen skulle tjene penger.

– Men at folk skal ha betaling er ikke greit, og at de kjører uten sertifikat er slett ikke greit heller. Jeg velger å slette alle medlemmer og slette gruppen, skriver han til NRK.

Jacobsen i Taxisentralen er fornøyd med at gruppa legges ned.

– Det er gledelig. Det betyr at vi slipper kriminell konkurranse, som skattesnyteri og momssvindel. Lovlig konkurranse tar vi på strak arm.