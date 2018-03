Politiet måtte be rånerne om å få opp farta

En lang rekke med kjøretøy på vei fra Buskerud til Strömstad skapte trafikkproblemer på riksvei 23 ved Røyken tidlig torsdag morgen.

Ifølge politiet i Sør-Øst politidistrikt var bilene fylt med feststemte ungdommer på vei til den årlige rånerfesten i den svenske byen.

– Patruljene melder at det skal være ca. 200 kjøretøy, både biler og busser i følget. Siste del av følget er nå ute av Elgskauåstunnelen, skrev operasjonslederen på Twitter.

Da hadde en patrulje allerede vært i området for å få opp farten på følget, slik at de ikke skulle være til hinder for annen trafikk.

– Vi fikk melding fra andre bilister om festglade ungdommer som hang ut av vinduene, og ølbokser som gikk litt hit og dit, sier operasjonsleder André Kråkenes til TV 2.

Nordmennene i Strömstad har funnet seg til rette og cruiser rundt på gatene utenfor sentrum. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Strömstad-politiet: – Stille og rolig

På Østfold-siden av fjorden har det foreløpig ikke vært noen hendelser for politiet å ta tak i. De følger trafikken sydover tett med flere patruljer og politihelikopter.

– Bilene er på god driv nedover mot Strömstad nå. Hovedstyrken er vel rundt Halden akkurat nå. De har klart å oppføre seg veldig bra så langt, sa operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NRK klokken 11.40.

I Strömstad hadde det i 9-tiden allerede begynt å fylle seg opp med biler på parkeringsplassene utenfor sentrum. Daniel Enge Minde fra Kragerø i Telemark besøker byen på skjærtorsdag for første gang i år.

– Det er veldig moro, faktisk over all forventning. Jeg hadde ikke regnet med at det skulle være så mange her. Her får jeg møtt mange andre folk med samme interesser som meg, smiler han.

Ifølge gruppesjef Johan Hilding i Strömstad-politiet hadde det ikke vært noen former for trøbbel med nordmennene i 12.30-tiden.

– Det begynner å fylle seg opp med folk. Det er stille og rolig så langt, folk oppfører seg bra. Vi forventer at det kommer rundt 5000 personer, som er litt mindre enn det pleier å være, sier han.

Politiet har stilt seg opp på flere steder for å holde kontroll på festen. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Årelang tradisjon

Festen i den svenske byen har vært en tradisjon for nordmenn i en årrekke. Den startet allerede etter krigen, men da reiste nordmenn over grensa for å handle billige matvarer.

Det svenske politiet regner med å ha god kontroll på nordmennene i Strömstad, selv om det kanskje ikke alltid ser sånn ut. Foto: Petter Larsson/NRK

Siden 90-tallet har det imidlertid blitt færre handlende og flere som reiser over for å ta seg en fest.

I år som i fjor er både Strömstad sentrum og Systembolaget stengt i et forsøk på å dempe fyll og bråk fra nordmennene.

– Tiltakene har hatt en god effekt på å dempe fyll og bråk, sier gruppesjef Johan Hilding i Strömstad-politiet.