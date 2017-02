Politiet knytter fengslet mann til telefontrusler

TRUET: Ordfører Tage Pettersen i Moss er en av dem som har blitt truet. Foto: Espen Torgersen/NRK

Det er lokalavisen Moss-Avis som melder dette. Personen sitter fengslet, og skal ha ha rettet trusler også mot andre norske byer, blant annet Oslo.

En av personene som truslene er rettet mot, er ordfører Tage Pettersen i Moss. Han ønsker ikke selv å kommentere saken.

Det var ved 15-tiden tirsdag ettermiddag at politiet plasserte ut væpnede vakter ved inngangen og på taket av Mosseporten kjøpesenter.

Like etter kom det også melding om at to andre kjøpesentre i regionen samt rådhuset i byen også ble bevoktet av væpnet politi.

Væpnet politi står tirsdag ettermiddag vakt utenfor rådhuset i Moss. Også kjøpesenteret Mosseporten er bevoktet. Foto: Privat

Vaktene fjernet

Vaktene var plassert ved de fire stedene en drøy time før ble fjernet litt over klokken 16.

– Etterforskningen viste at trusseltelefonen kom fra utlandet. Sammenholdt med andre opplysninger gjør dette at vi avslutter på stedet. Politiet anser situasjonen som avklart, og normal drift kan gjenopptas ved senteret, skriver politiet på Twitter litt over klokken 16.

Mens aksjonen pågikk kontrollerte politiet folk på vei ut og inn fra kjøpesenteret. Samtidig ble folk bedt om å holde seg unna dersom de ikke måtte være der.

På innsiden pågikk imidlertid handelen mer eller mindre som normalt.

Ifølge lokalavisa Moss Avis var det en mann som ringte to ganger og truet via en person i Moss kommune.

Personen som ringte inn skal ha snakket norsk.

PST informert

NRK har vært i kontakt med politiets sikkerhetstjeneste (PST). De opplyser at det hovesdakelig er lokalt politi som holder i saken.

– PST er rutinemessig varslet og blir holdt orientert om situasjonen, sier kommunikajsonsdirektør Trond Hugubakken i PST.