Politiet har sperret av åsted i Sarpsborg

Åstedet på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg sentrum er sperret av og væpnet politi holder vakt på stedet.

Politiet vil ikke kommentere hva saken dreier seg om, eller om noen er pågrepet, men sier at det vil komme mer informasjon om saken klokken 14.

Det har blitt startet etterforskning og politiet snakker med folk i nabolaget, får NRK opplyst av innsatsleder Arve Hermansen.

– Vi ble varslet om en hendelse like før klokken 10. På stedet kom vi over en alvorlig hendelse som gjorde at vi valgte å sperre av stedet og varsle nødvendig etterforskningskompetanse, sier operasjonsleder Erik Loe i Øst politidistrikt.

Er det snakk om en drapssak?

– Jeg ønsker ikke å kommentere saksforholdet per nå, sier Loe.

Ifølge TV2 jobber politiet med å varsle pårørende av de som er bosatt på stedet.