– Når folk roper at vi bruker for mye ressurser på denne saken, så er det helt feil. Dette er ikke noe vi har brukt ressurser på. Det er greit å vite hva vi faktisk har gjort, sier etterforskningsleder Kay Lund Pettersen ved Indre Østfold politistasjon.

Den siste uken har politiet fått kjeft av folk på sosiale medier etter at de valgte å anmelde byggmester Ole-Petter Madland for å ha teksten «Utfører ælt i negerærbe» på arbeidsbilen sin.

Politiet mener reklameteksten er rasistisk og en grov straffbar handling. Men anmeldelsen har fått flere til å reagere i sosiale medier.

«Så forbanna unødvendig bruk av politi ressurser. Rett og slett idioti. Jeg støtter snekkeren!!!»

«Utrolig hva politiet velger å bruke tid og resurser på. Dætta er ræin humor.»

Politiet har også mottatt et hissig, håndskrevet brev fra pensjonister som kritiserer prioriteringene.

Har brukt mer tid på media

Det var politibetjent Espen Valsgård, som leder politiets forebyggingsenhet i Indre Østfold, som anmeldte saken.

Han sier at det for hans del ikke har gått med mye tid til selve saken.

– Jeg har brukt mye tid på intervjuer, men selve anmeldelsen brukte jeg en halvtime på, sier han.

Mandag brukte Valsgård drøyt 13 minutter på saken hos Dagsnytt 18, sammen med fagdirektør Anine Kierulf ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og nestleder Ervin Kohn i Antirasistisk Senter.

Tidligere har han også brukt tid på å snakke med journalister i blant andre NRK, VG og Smaalenenes Avis, som var de som først omtalte saken.

Se debatten hos Dagsnytt 18 her:

Espen Valsgård hos politiet, fagdirektør Anine Kierulf ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og nestleder Ervin Kohn i Antirasistisk Senter diskuterte saken hos Dagsnytt 18 mandag.

Politiet: – Har brukt 35 minutter

Etterforskningsleder Kay Lund Pettersen har sendt saken til en jurist som skal vurdere om byggmesteren skal bøtelegges eller om saken skal henlegges.

Hvis det blir bot, og byggmesteren ikke vedtar boten, kan saken havne i retten.

– Vi har ikke brukt noe særlig tid på dette, for det er ingen stor sak. Det er en som har skrevet en anmeldelse, og så har jeg bedt en jurist om å se på om det har skjedd noe straffbart. Hun gjør nok det når hun får tid. Mer er det ikke, sier han.

Hvor lang tid har politiet brukt på denne saken?

– Hvis Valsgård brukte en halvtime, så har politiet totalt brukt nesten 35 minutter når vi avslutter denne samtalen, sier han.

– Ikke nødvendigvis hat

Byggmester Ole-Petter Madland ønsker ikke å kommentere saken igjen før den er avgjort av politiet, men har tidligere sagt til NRK at reklamen var ment som humor.

– Det er ingen annen tanke bak enn at jeg ser på det som humor. Det er et ord jeg har vokst opp med å bruke. For meg er det ikke rasisme. Unge mennesker blir opplært i at man ikke skal si ting som neger, hottentott og indianer. Min barnelærdom var annerledes.

Byggmester Ole-Petter Madland forsvarer ordlyden i teksten han har hatt bakpå arbeidsbilen sin. Foto: Jonas Borge Svendsen/NRK

Nestleder Jenny Klinge (Sp) i Stortingets justiskomité sier til NRK at det er viktig å skille mellom dumskap og ondskap.

– Upassende språkbruk er ikke nødvendigvis hat. Nå kan en mene mye om begrepet han brukte på bilen sin, men uttrykket «neger» er ennå brukt helt naturlig og uten rasistiske undertoner mange steder i landet. Når det nå skal oppfattes som rasistisk og feil, oppstår det noen rare situasjoner der folk som absolutt ikke mener noe galt med ordbruken sin får problemer.

Hun ser likevel ingen grunn til å kritisere politiet for ressursbruken i saken.

– Det skal være lov å reagere når man ser eller hører noe som er problematisk. Men vi må ikke overdrive reaksjonen mot ytringer og handlinger som ikke er ondskapsfullt ment, med å anmelde i tide og utide. Det må vurderes nøye om handlingen eller ytringen virkelig omfattes av straffeloven eller ei.