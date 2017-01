Politiet etterlyser vitner

Politiet etterlyser vitner etter at en kvinne i 50-årene ble utsatt for veskenapping i går ettermiddag. Kvinnen gikk ved riksvei 109 ved Grønli i Fredrikstad da to gutter skal ha syklet forbi og nappet til seg veska. Politiet har så langt ingen gode observasjoner av hendelsen, forteller krimsjef i Fredrikstad Rune Albertsen.