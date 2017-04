Politiet er varslet om mulige lovbrudd etter kafékonkurs

Driftsselskapet bak kafeen Verdensspeilet i Fredrikstad ble begjært konkurs i april i fjor av en ansatt som hadde lønn til gode.

Totalt ble det meldt inn krav på 6,1 millioner kroner – hvorav 1,6 millioner kroner var lønnskrav fra ansatte. 39 personer fikk oppsigelse eller beskjed om å ikke begynne.

Nå har bostyrer advokat Trond Karlsen sendt fra seg sluttinnberetningen etter konkursen. Der skriver han om flere mulige straffbare forhold ved kafeen som ligger ved siden av kinoen i Fredrikstad sentrum

Advokaten mistenker blant annet at det er drevet for kreditors regning, at det er mangler i regnskapet og at penger som er betalt i forskuddsskatt kan ha blitt brukt til å betale leverandører.

– Jeg mener i tillegg at det er mange brudd på regnskapsloven i dette selskapet. Det er også brudd på bokføringsloven og det er ikke vært levert selvangivelser. Jeg mener styret i dette selskapet skulle begjært oppbud veldig, veldig mye tidligere enn konkursåpningen, sier Karlsen.

Ber om konkurskarantene

I tillegg til lønnskravene fra de ansatte, meldte Skatt Øst inn et krav på 400.000 kroner i moms, forsinkelsesrenter og gebyrer.

Bostyrer Karlsen har bedt retten ilegge driveren konkurskarantene i to år.

– Han har vært involvert i en rekke konkursbehandlinger de siste årene, og jeg mener han kvalifiserer til det man kaller en konkursgjenganger. Når man i tillegg har avdekket det jeg mener er en rekke kritikkverdige forhold ved driften, så mener jeg at han kvalifiserer til en konkurskarantene, sier Karlsen.

Mannen som har ivaretatt rollen som daglig leder og styreleder i selskapet Verdensspeilet Drift AS ønsker ikke å kommentere saken.

I februar i år åpnet kafeen på nytt dørene med nye eiere.