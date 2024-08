– Det har vært en trusselsituasjon med en mann i en enebolig. Vi har mye ressurser på stedet og prøver å få kontakt med vedkommende, sier operasjonsleder i øst politidistrikt Trond Lorentzen.

Politiet fikk melding om trusselsituasjonen i en enebolig i Fredrikstad torsdag formiddag. En mann befinner seg inne i huset og skal være bevæpnet.

Politiet mener at det er skal være snakk om tohåndsvåpen.

En kvinne er lettere skadet. Hun har nå status som fornærmet i saken. Det skal være en relasjon mellom de to, opplyser politiet.

Kvinnen skal ha kommet seg ut av boligen på egen hånd og oppsøkt helsehjelp selv, skriver Fredriksstad Blad.

Store politiressurser på stedet. Du trenger javascript for å se video. Store politiressurser på stedet.

Store ressurser på plass

– Per nå har vi kontroll på stedet, men det er en fastlåst situasjon som vi bruker store ressurser for å løse. Vi har isolert bygget, og har sånn sett kontroll på mistenkte, sier innsatsleder Pål Thomassen.

Krise- og gisselforhandlertjenesten (KGF) er også på vei til stedet.

I tillegg sirkler et politihelikopteret over området, og flere politipatruljer og ambulanser er på plass. Øst 110-sentralen opplyste like før klokken 13.30 at brannvesenet er på vei for å bistå.

Innsatsleder i Øst politidistrikt Pål Thomassen opplyser at de har kontroll på trusselsituasjonen i Fredrikstad, men forteller at det er en fastlåst situasjon. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Området er sperret av

Det er flere boliger i området. Naboer er bedt om å holde seg inn og området er sperret av for ferdsel.

– Vi har varslet naboene og bedt dem om å holde seg innendørs og borte fra vinduene. Vi har også sperret for trafikk i området, sier Lorentzen.

Politiet mener mannen er alene i huset. De ønsker ikke å kommentere om mannen er kjent for politiet fra tidligere.