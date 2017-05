Politiet avslørte kriminelt nettverk i Strömstad

I løpet av våren har politiet jobbet målrettet med å identifisere og innhente informasjon om flere personer som er mistenkt for å være involvert i nettverket i den lille svenske kystbyen Strömstad.

Nå har 12 personer blitt pågrepet i en stor aksjon.

– Vi har dannet oss et klart bilde av hvem som er med i nettverket, hva de har begått av ulike lovbrudd og hvordan de opererer over landegrensene, sier Nina Heyden, som er sjef for innsatsstyrken i Västra Fyrbodal til polisen.se.

De pågrepne skal ifølge politiet være blant den indre sirkelen i det kriminelle nettverket, og de skal stå bak flere små og store lovbrudd i områdene rundt Strömstad og Norge.

– Den indre kretsen står hovedsaklig bak tyverier og smugling av narkotika og alkohol, sier etterforsker Göran Gustavsson.

De skal også ha rekruttert en rekke andre personer til nettverket.

Norsk-svensk samarbeid

Bare det siste halvåret skal flere av personene ha vært involvert i tyverier, innbrudd, narkotikaforbrytelser, brudd på våpenloven, pengeforfalskning, smugling, skadeverk, brudd på utlendingsloven og trusler i forbindelse med rettssak.

Aksjonen har vært et samarbeid mellom norsk og svensk politi, Kystvakta i Sverige og tolletaten på begge sider av grensa.

En spesialetterforsker har fått ansvaret med å koordinere og samle informasjonen som er hentet inn.

– Det er fremdeles en del etterforskning som gjenstår i sakene, sier Gustavsson til NRK.